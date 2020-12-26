نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الزمالك في 2020.. بطولتان وصفقة "يتيمة" وعودة "الهارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب عام 2020 من الانتهاء والذي شهد العديد من الأحداث داخل النادي الزمالك، وحقق خلاله الفريق الأبيض بطولتين فقط بسبب انتشار فيروس كورونا والذي أثر بشكل كبير على أداء الفريق، بينما جاءت صفقات القلعة البيضاء محدودة خلال العام الحالي، رغم أن الجمهور اعتاد إبرام النادي صفقات عديدة في السنوات الماضية.

بداية عام 2020 جاءت سعيدة للزمالك بعدما تمكن فريق الكرة في حصد بطولتين في أسبوع واحد كأس السوبر المصري والإفريقي، ولكن طاردت النادي العديد من الأزمات في الجزء الأخير من العام وكان آخرها الحكم ببطلان لائحة النظام الأساسي بالنادي، واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور بقرار من وزارة الشباب والرياضة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة القلعة البيضاء مما أثر بشكل سلبي على الزمالك.

وشهد العام الحالي عودة جايمي باتشيكو لتولي القيادة الفنية للفريق الزملكاوي بعد الرحيل المفاجئ للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب فريق التعاون السعودي ولكن لم يتمكن المدرب البرتغالي من حصد أي بطولة مع الفريق حتى الآن.

أرقام الزمالك في 2020

خاض فريق الكرة بالنادي الزمالك 41 مباراة خلال عام 2020، حيث لعب 27 مباراة بالدوري الممتاز فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 3 مباريات سجل لاعبوه 43 هدفًا بالمسابقة المحلية واستقبلت شباكه 21 هدفًا.

كما خاض الفريق الأبيض 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا فاز في 5 مباريات، وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما، سجل لاعبوه 12 هدفًا، واستقبل 5 أهداف، وخسر لقب البطولة أمام غريمه الأهلي بنتيجة 2-1.

بينما لعب الزمالك 3 مباريات بكأس مصر وفاز مباراتين وخسر مباراة وخرج على يد طلائع الجيش من الدور نصف النهائي.

ولعب مباراة بكأس السوبر المحلي أمام الأهلي وفاز بركلات الترجيح 4 – 3، كما تغلب على الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 3-1.

صفقات الزمالك في 2020

جاءت صفقات الزمالك محدودة للغاية خلال عام 2020، حيث شهدت فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي استعادة جهود مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو من الوداد المغربي والذي رحل في نهاية الموسم بسبب تراجع مستواه.

أما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية تعاقد الزمالك مع التونسي حمزة المثلوثي من الصفاقسي، واستعاد جهود 3 لاعبين معارين هم، محمد أشرف روقا، وحميد أحداد، وأحمد أبو الفتوح.

بطولات الزمالك في 2020

حقق الزمالك بطولتين فقط خلال عام 2020، حيث توج بكأس السوبر المحلي على حساب الأهلي بالفوز عليه بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بينما توج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1.