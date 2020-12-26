عاجل - تأجيل لقاء غزل كفر الدوار وإيتاي البارود بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - تقرر تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل كفر الدوار مع نظيرة فريق إيتاي البارود، التي كانت مقررة اليوم السبت، بالجولة الخامسة، للمجموعة الـ 11 من دوري القسم الثالث.



وجاء قرار التأجيل لأسباب أمنية، ومن المقرر أن يقام اليوم 6 مباريات وهم، نهضة العامرية مع الدلنجات، والبترول مع المعمورة، والقباري مع بدر، والترام مع حوش عيسى، والمياة مع رشيد.



كما يلتقي في تلك الجولة، المجد مع كفر بولين، كما تأجل من قبل لقاء العبور مع إم بي في.