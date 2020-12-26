نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا علي نظيره إلتشي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الاربعاء المقبل 30 ديسمبر الجاري.

وستقام المباراة علي ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو، في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب جدول الليغا، برصيد 32 نقطة من 15 مباراة خاضها، بينما يحتل إلتشي المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

ويريد الملكي مواصلة انتصاراته في الليغا، حيث حقق خمس انتصارات متتالية منذ الهزيمة ضد ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف في الجولة 11 في 28 نوفمبر الماضي.