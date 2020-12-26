نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد يعلن إصابة أكرم عفيف بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد إصابة نجم الفريق أكرم عفيف بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وذلك بعد أن أجرى مسحة طبية يوم أمس الجمعة.

وبات في حكم المؤكد غياب أفضل لاعب في آسيا 2019 عن مواجهة فريق القادمة ضد نادي قطر يوم الاثنين القادم لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.

في الوقت الذي سيغيب فيه اللاعب أيضاً عن مواجهة الخريطيات في الجولة الثانية عشر والمقرر لها يوم الثاني من يناير خاصةً أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً وفق الإجراءات الإحترازية المعمول بها في البلاد.