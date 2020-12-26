وفاة أنطونيو خينتو لاعب ريال مدريد السابق

وتابع بيان ريال مدريد:" ينقل ريال مدريد تعازيه لعائلته، وخاصة لعزيزنا فرانسيسكو خينتو، وأصدقائه وأحبائه، ولكل الأندية التي لعب فيها".
يذكر أن أنطونيو خينتو توج مع بريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني والسوبر الإسباني خلال فترة الستينات.
في سياق آخر يستعد فريق ريال مدريد لمواجهو سيلتا فيجو، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق الأهداف.
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