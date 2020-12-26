مسحة طبية لثلاثي الأهلي المصاب بكورونا اليوم

يخضع رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية جديدة اليوم، السبت، من أجل الاطمئنان على حالتهم وتحديدا موقفهم بشأن التواجد من عدمه ضمن الحسابات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على فريقي المقاصة والمحلة، تحت قيادة فنية من خارج الخطوط لكفين جونسون المدرب المساعد لبيتسو موسيماني في المباراة الثانية بعد تعرض الأخير للإصابة بفيروس كورونا وعزله طبيًا بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة ليتصدر جدول المسابقة بست نقاط وبفارق الأهداف عن فريق سيراميكا كليوباترا.

كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن بيتسو موسيماني يخضع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد عودته لقيادة تدريبات الفريق والتواجد في المباريات الرسمية.

وأكد مدير الكرة أن آخر مسحة أجراها موسيماني، جاءت نتيجتها إيجابية، ويخضع للعلاج وفقًا للبرنامج الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وأوضح عبدالحفيظ أن موسيماني على تواصل دائم مع الجهاز المعاون له، وعقد جلسة فيديو كونفرانس مع معاونيه أثناء وجود الفريق في النيجر لوضع البرنامج التدريبي وخطة اللعب.