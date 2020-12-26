باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

قررت اللجنة الأولمبية المصرية تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من اليوم، ويسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسئول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية ،واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعًا بشكل دورى للحد من فرص انتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، التقرير رسمي معتمد منه ومن رئيس الاتحاد.

ويأتي ذلك مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بناء على التقارير المعلنة من وزارة الصحة المصرية في الأونة الأخيرة وبالاشارة على قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والافراح وسرادق العزاء في القاعات المغلقة، وبعد مراجعة أكواد وزارة الشباب والرياضة المنظمة لاستئناف النشاط الرياضي في ظل جائحة كوفيد ١٩.

وأكدت اللجنة أنه لا تقام البطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة.

كما يلتزم الاتحاد بتسليم نتائج المسحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام.. إلخ. على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة، ولا يسمح بدخول أي فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسحات.

وقررت اللجنة أيضا تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية أو معسكرات إلا في حالة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة للاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع مع الحفاظ على نظام المسحات الدورية) تحدد دورية المسحات بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية للجنة الأولمبية.

وطلبت اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية من جميع الاتحادات والفرق الرياضية بالالتزام بالتعليمات حرصًا منا على سلامة جميع أبنائنا من الرياضيين وحتى إنتهاء هذه الجائحة.