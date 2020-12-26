رونالدو على القمة.. محمد صلاح ضمن أفضل 20 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، عن أبرز 20 صفقة في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج". وتصدر كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الحالي، قائمة أفضل 20 صفقة في الدوري الإنجليزي، بينما جاء محمد صلاح في المركز الـ 11. وجاءت قائمة أفضل 11 صفقة في الدوري الإنجليزي كالتالي: 1- كريستيانو رونالدو "مانشستر يونايتد" 2 تيري هنري " آرسنال" 3- إريك كانتونا " مانشستر يونايتد" 4 - فرانك لامبارد " تشيلسي" 5- روي كين " مانشستر يونايتد"

6- ديديه دروجبا " تشيلسي" 7- سول كامبل " آرسنال" 8- واين روني " مانشستر يونايتد" 9 - كومباني "مانشستر سيتي" 10- آلان شيرار " نيوكاسل" 11 - محمد صلاح " ليفربول" 12- نجولو كانتي " تشيلسي" 13- بيركامب " آرسنال" 14- فيرجل فان دايك " ليفربول" 15 - جيانفراكو زول " تشيلسي" 16- دافيد سليفا "مانشستر سيتي" 17- باتريك فييرا "آرسنال" 18- إيدين هازارد " تشيلسي" 19 - سيرجيو أجويرو " مانشستر سيتي" 20- بيتر تشيك " تشيلسي".

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