الخطيب يقود المفاوضات.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من ضم سيرينو

كشفت مصادر خاصة عن إرسال إدارة النادي الأهلي عرضًا رسميًا مساء أمس إلى نادي صن داونز الجنوب إفريقي قيمته 2.5 مليون دولار لضم المحترف الاورجوياني جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز.
وقالت المصادر: إن هناك مفاوضات تدور في الساعات الأخيرة بين الطرفين يقودها محمود الخطيب رئيس النادي بنفسه مع نظيره في صن داونز.
وأضافت المصادر ان قدوم سيرينو للأهلي أصبح مسألة وقت ليس أكثر خاصة في ظل رغبة اللاعب بالإنتقال للقلعة الحمراء والتدريب تحت أعين بيتسو موسيماني.
ويحاول الأهلي إنهاء الصفقة لقيدها محليًا وأفريقيا بجانب إرسالها ضمن القائمة التي ستخوض مونديال العالم للأندية فبراير المقبل.
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