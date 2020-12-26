نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني يخطط لخطف صفقة نارية من الريال وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يخطط للحصول على صفقة نارية من الريال وبرشلونة.

وسبق لأتلتيكو مدريد أن حاول خلال الفترة الماضية ضم فابيان رويز وقت أن كان لاعباص في فريق نادي ريال بيتيس موسم 2017-2018 لكن نابولي نجح في حسم الصفقة مقابل 30 مليون يورو.

وعلى الرغم من حاجة نابولي للاعب لكن فابيان رويز قرر الرحيل وخوض تجربة إحتراف جديدة ما جعل الريال وبرشلونة يهتمان بضمه لكن سيميوني قرر الدخول في مفاوضات علنية للحصول على خدماته.