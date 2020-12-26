نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- الأهلي يعرض 2 مليون ونصف على صن دوانز لضم سيرينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أخر تطورات مفاوضات النادي الأحمر مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي للتعاقد مع صانع الألعاب الأوروجوياني جاستون سيرينو.

وقال المصدر إن النادي الأهلي أرسل عرضا رسميا مساء أمس الجمعة إلى نظيره صن داونز الجنوب إفريقي للتعاقد مع اللاعب سيرينو.



وأضاف المصدر بأن عرض النادي الأهلي الرسمي إلى صن داونز لضم سيرينو بمقابل مادي 2 مليون ونصف المليون دولار.



وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي اتفق مع اللاعب على التوقيع على عقود انتقاله للنادي الأحمر لمدة 3 مواسم مقبلة.



ويسعى مسؤولو النادي الأهلي لحسم صفقة التعاقد مع سيرينو خلال الأيام القليلة المقبلة، بناء على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي يرغب في ضم اللاعب لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.