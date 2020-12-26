نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مثيرة بشأن انتقال جارسيا الي برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم الجمعة تطورات مثيرة بشأن انتقال النجم الاسباني إريك جارسيا مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف برشلونة الإسباني.

وقالت شبكة سكاي سبورت العالمية ان ايريك جارسيا سوف ينضم للبارسا 100% خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وان الشائعات التي تربطه مع ارسنال غير صحيحة.

وأضافت الشبكة أن اللاعب الاسباني سوف يتفق مع النادي الإسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة على جميع البنود فى العقد وسوف ينضم الي برشلونة مجانا الصيف المقبل.

يذكر أن العديد من الصحف البريطانية أكدت رغبة نادي آرسنال فى التعاقد مع اللاعب الشاب بطلب من ميكيل ارتيتا لتعزيز خط دفاع الجانرز فى يناير 2021.