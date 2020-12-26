وكيل لاوتار يوجه رسالة مثيرة لإدارة برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كارلوس ألبرتو ياكيه وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي موقفه من رحيل اللاعب عن النيراتزوري خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية أبرزتها أولية الأرجنتينية أن اللاعب يبقى في عقده مع العملاق الإيطالي ثلاثة سنوات ومن يريد الحصول على خدماته يجب الوصول إلى إتفاق مع الإنتر.

وأضاف أن اللاعب سعيد بالتواجد في الكالتشيو وينمو به ويتحسن حيث يتمتع بإمكانيات هائلة بلا حدود تُمكنه من الوصول إلى القمة.