نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتي في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة ليستر سيتي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

وجاءت تشكيلة المانيو على النحو التالي :-

حراسة المرمى : دافيد دي خيا.

خط الدفاع : فيكتور لينديلوف ، إيرك بايلي ، هاري ماجواير ، لوك شاو.

خط الوسط : فريدريكو رودريجيز سانتوس ، سكوت مكتوميناي ، دانيل جيمس ، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم : ماركوس راشفورد ، أنتوني مارسيال.

وقبل المباراة يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث على سلم ترتيب البريميرليج برصيد ستة وعشرين نقطة وهو الذي لعب مباراة أقل من ليفربول المتصدر.