رودجرز يُعلن تشكيلة ليستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بريندان رودجرز تشكيلة ليستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد في المواجهة التي تجمع الفريقان على ملعب ووكرز لحساب لقاءات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

وجاءت تشكيلة ليستر سيتي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : كاسبر شمايكل.

خط الدفاع : جيمس جاستن ، ويسلي فوفانا ، جوني إيفانز ، تيموني كاستاني.

خط الوسط : ويلفريد نديدي ، يوري تيليمانس ، مارك ألبرايتون.

خط الهجوم : جيمس ماديسون ، هارفي بارنيس ، جيمي فاردي.

وقبل اللقاء يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد سبعة وعشرين نقطة من اربعة عشر لقاء بالفوز في تسعة والخسارة في خمسة مباريات ولم يتعادل الفريق في أي مباراة حتى الآن.