نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القد بالنادي الأهلي، على ملامح قائمة المارد الأحمر لمونديال الأندية، والمقرر إقامتها في فبراير القادم.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي دوري بطال أفريقيا 27 نوفمبر الماضي.

ويغيب عن القائمة محمد محمود وكريم نيدفد وناصر ماهر وأجاي للإصابة، بينما يخرج جيرالدو من حسابات موسيماني في هذه البطولة بعد أن استقر نهائيا على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن تكون قائمة الأهلي لمونديال الأندية على النحو التالي:

الشناوي علي لطفي بدر بانون رامي ربيعه ياسر ابراهيم ايمن اشرف سعد سمير علي معلول محمود وحيد محمد هاني بيكهام ديانج السوليه حمدي فتحي اكرم توفيق قفشه سيرينو كهربا الشحات طاهر محمد طاهر محمد شريف صلاح محسن مروان محسن احمد ياسر بواليا.

بالاضافه لثلاثه ناشئين: مصطفي شوبير وعربي بدر ومحمد شكري.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت، استعدادا لمواجهة التحاد السكندري بعد غد الاثنين في ثالث جولات الدوري العام.