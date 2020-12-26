نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نادي الزهور لمباراة برج العرب بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الزهور لقاء مركز شباب برج العرب اليوم بالجولة الأولى للقسم الثالث .
وجاءتشكيل الزهورمكون من محمد موسي - حامد الجارح- احمد. محمد عبد الباقي- انور فرج - احمد منصور-محمد زين- عبد اللطيف عاطف -امين حسني - عبد المحسن علي - شادي خيري احمد - ابراهيم منتصر.
وجاءتشكيل الزهورمكون من محمد موسي - حامد الجارح- احمد. محمد عبد الباقي- انور فرج - احمد منصور-محمد زين- عبد اللطيف عاطف -امين حسني - عبد المحسن علي - شادي خيري احمد - ابراهيم منتصر.
يدير اللقاء الحكم احمد خضر حكم ساحه يعاونه احمد خلف مساعد أول ومحمود حكيم مساعد تاني.