ديربي لندن.. أرسنال ينتظر هدية بابا نويل لتفادي الكارثة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل بين أرسنال وتشيلسي، اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة أرسنال ضد تشيلسي في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي "بي إن سبورتس 1 و 2"، بتعليق حفيظ دراجي.

أرسنال ضد تشيلسي:

ويسعى فريق أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على البلوز في مباراة اليوم، بعد سلسلة النتائج الكارثية في الفترة الماضية.

خسارة أرسنال في مباراة اليوم، ستكون بمثابة كارثة، لأن الفريق الذي كان يأمل في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، سيصبح على بعد مركز واحد من مراكز الهبوط.

ولم يتذوق أرسنال طعم الفوز في الدوري الإنجليزي آخر 7 مباريات، حيث خسر خمس لقاءات، وتعادل في مواجهتين.

ويأمل فريق أرسنال وجماهيره في أن يكون الفوز في مبارة اليوم هو هدية بابا نويل في الكريسماس، لتفادي سقوط الفريق في نفق مظلم ومواجهة شبح الهبوط.

ترتيب تشيلسي وأرسنال:

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي 25 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الـ 15 بـ 14 نقطة.