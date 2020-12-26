جاء هدف فريق الشباب الوحيد عن طريق فابيو مارتينيز في الدقيقة 18، من عمر المباراة.
سيطر الشباب على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 53%، وسدد تسديدتين منهم تصويبة على المرمى جاءت هدفا.
في المقابل سدد الباطن 7 تسديدات طوال الـ 45 دقيقة، منهم تصويبة واحدة على مرمى الشباب.
ويحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الباطن في المركز العاشر بـ 11 نقطة.
يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري السعودي.. الشباب يتقدم على الباطن بهدف في الشوط الأول.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.