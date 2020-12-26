نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على موعد إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية أيضًا.

ومن المقرر أن يتم سحب القرعة في القاهرة يوم 8 يناير المقبل، وإرسال أسماء الممثلين عن الأندية في موعد أقصاه 4 يناير.

ويعد نادي الزمالك أول المتأهلين إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب فريق جازيل التشادي بسبب عدم قدرته على السفر إلى القاهرة.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعدما نجح في الفوز على غريمة التقليدي الزمالك في نهائي القرن، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.