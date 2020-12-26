نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقدم عرضاً جديداً لحسم صفقة سيرينو من صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثف مسئولو الأهلي مفاوضاتهم مجددا مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لضم الأوروجواياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت المصادر، أن الأهلي قدم عرضا جديدا لفريق صن داونز خلال الساعات الأخيرة، للحصول على خدمات سيرينو مقابل 2.5 مليون دولار.

وأضافت، أن اللاعب الأوروجوياني طالب مسئولي الأهلي بسرعة إنهاء الصفقة، بعد أن ابتعد عن تدريبات صن داونز بسبب رغبته في الانضمام للقلعة الحمراء.

وأوضحت المصادر، أن الفريق الجنوب أفريقي سيحسم موقفه من رحيل اللاعب للقلعة الحمراء خلال ساعات، ويسعى للتعاقد مع بديل للأوروجواياني سيرينو.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري الاثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.