نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق الاتحاد السكندري الاثنين المقبل، في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العام.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات عقب العودة من رحلة النيجر، قبل أن يستأنف المارد الأحمر تدريباته غدا استعدادا لزعيم الثغر.

ومن المتوقع أن يواجه الأهلي الفريق السكندري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

خط الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

يذكر أن، الأهلي قد حقق الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر أول أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.