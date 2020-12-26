منتخب الكرة النسائية يخسر أمام لبنان وديا 3/ 2 .. صور

تلقى منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، خسارة أمام نظيره اللبناني بنتيجة 3/ 2 فى المباراة الودية الثانية التى جمعت بينهما علي ملعب استاد بتروسبورت .

ويستعد منتخب فراعنة النسائية للمشاركة فى تصفيات امم افريقيا وكأس العالم المقبلة.

وفاز منتخب مصر لكرة القدم النسائية دون 20 عاما على نظيره اللبناني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة الودية الاولى التي جرت علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم .

أهداف المباراة جاءت عبر نادية رمضان (هاتريك) بينما سجلت ليلي اسكندر الهدف الوحيد لمنتخب لبنان .

وأعربت نادية احمد رمضان نجمة منتخب مصر للكرة النسائية عن سعادتها بالفوز علي منتخب لبنان بثلاثية مقابل هدف في أولي التجارب الودية الدولية لحفيدات الفراعنة .

وقالت نادية رمضان أنها سعيدة بتسجيلها الأهداف الثلاثة ( هاتريك ) وهذا بفضل مجهودات زملائها بالفريق وأنه بدون العمل الجماعي لن ياتي الفوز .

وقالت إنها فخورة بهذا الفوز خاصة وأنه جاء بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن تحقيق نتائج إيجابية علي المستوي الدولي سواء ودي أو رسمي وأنه تم ارسال رسال للجميع بأن هناك كرة نسائية بمصر وسيكون لها شأن مختلف الفترة القادمة .

واشادت بدور الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة السابقة وأنها بذلت مجهودات كبيرة من أجل هذا الجيل الذي يعد محظوظا لوجودها خلال الفترة الماضية وقالت " كنا نتمني أن تستمر معنا ولكنها لم تتركنا" .

وقالت نادية احمد رمضان انا والدها يتعامل معها بصفته المدير الفني مثل أي لاعبة أخري وأنه لا يوجد اي فارق في المعاملة وأنها انضمت للمنتخب في العام الماضي قبل أن. يأتي والدها للعمل وان مستواها هو الذي أهلها للانضمام للمنتخب المصري وليس هناك أي عوامل أخري .

الجدير بالذكر أن نادية احمد رمضان بدأت مشوارها مع كرة القدم من سن ٥ سنوات في نادي شيكاغو اف سي وتلعب في مركز الوسط المداف والوسط المهاجم وكانت هدافة الفريق في دوري الناشئات الامريكي في اخر ثلاث سنوات وانضمت لمركز تدريب المنتخبات الامريكي من ٢٠١٦ حتي ٢٠٢٠ وفضلت مع والدها اللعب للمنتخب المصري عن اللعب للمنتخب الأمريكي وانضمت لمنتخب مصر للإنسات العام الماضي ومثلت مصر في بطولة شمال افريقيا تحت ٢٠ سنة التي أقيمت بالجزائر في ديسمبر 2019 وتلعب حاليا لفريق الجونة بالدوري الممتاز .