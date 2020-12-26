السكة الحديد يذبح عجلا لفك النحس قبل مواجهة الداخلية.. صور

يستعد فريق السكة الحديد لخوض مباراة قوية أمام منافسه الداخلية يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة . وقام مسؤولو نادي السكة الحديد بذبح عجل لفك النحس الذي واجه الفريق خلال الفترة الماضية وفقد عدد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة . وتعادل فريق السكة الحديد أمام الترسانة بهدفين لمثلهم وتعادل سلبي أمام بتروجيت والمريخ وتعرض للخسارة امام منتخب السويس بنتيجة هدفين دون رد وخسارة أمام زد اف سي بنتيجة هدف دون رد ويحتل فريق السكة الحديد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث برصيد ثلاث نقاط .

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