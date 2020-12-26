أكد محمود عبد الحكيم نجم المصري السابق، أن مستوى سيراميكا كليوباترا، أذهل الجميع فى الدورى الممتاز مشيرا الي انه سيحقق مركز متقدم في الظهور الأول له بالمسابقة .
وأكمل عبد الحكيم خلال تصريحاته لبرنامج "بى أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت : محمد ابراهيم افضل لاعب بعد توقف كورونا ظهر بشكل قوي ومتميز ويستحق العودة لمنتخب مصر
وأضاف: أحيي إدارة سيراميكا كليوباترا على التمسك بهيثم شعبان في منصب المدير الفني لأنه يمتلك فكر عالي واتوقع انه سيحقق مركز متقدم .
وأوضح نجم المصري السابق : فريق سيراميكا كليوباترا إذا لم يدعم بالعناصر الجديدة فإنه كان سيظهر بأداء قوي أيضا لأننى تابعتهم خلال مباريات دورى القسم الثاني.
وأشار : شادي حسين مهاجم قوي وسريع وسيكون هدف الاهلي والزمالك الفترة المقبلة وسيحدث " خناق " للحصول على خدماته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم المصري السابق يشيد بإدارة سيراميكا كليوباترا ويتوقع صفقة الأهلى والزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.