أثق في الجميع.. جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبى الزمالك

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وتحدّث باتشيكو مع اللاعبين عن اللقاء القادم، وأهميته، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد الفترة المقبلة.

وأكد باتشيكو للاعبين ثقته في الجميع، في تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة كما شرح لهم بعض الأمور الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.