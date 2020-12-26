إصابة كريم حسن شحاتة بفيروس كورونا

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الإعلامي كريم حسن شحاتة خلال الساعات الماضية، إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وخضع كريم حسن شحاتة للعزل المنزلي فوز ظهور نتيجة المسحة الطبية.

وضرب فيروس كورونا العديد من اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري خلال الفترة الماضية ، خصوصًا أندية القمة التي تتمثل في الأهلي والزمالك والإسماعيلي بوجود 8 حالات .

ولم تتوقف إصابات فيروس كورونا على اللاعبين فقط ، بل ضرب الأجهزة الفنية والإدارية في فرق الدوي المصري و أبرزهم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي و عماد النحاس وأحد أفراد الجهاز الفني بنادي المقاولون العرب ، وتم الاعلان عن شفاء النحاس حسبما أعلن النادي مؤخرا.