مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ مصطفى محمد

خاض مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض اليوم.
يأتي هذا بعدما تغيب عن تدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق في ظل رغبته في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء سموحة المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب
وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء.
يذكر أن الفريق بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.
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