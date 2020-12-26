نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يصر على الاحتراف والرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وذلك للإجتماع بالرئيس التنفيذي لقطاع كرة القدم أيمن يونس.

وكانت الأيام السابقة قد شهدت نشوب أزمة كبيرة بين المهاجم الدولي ولجنة الكرة بالزمالك بسبب رفضها رحيله لسانت إيتيان الفرنسي الامر الذي جعله يغيب عن التدريبات.

وشهد الموسم الماضي تألق مصطفى محمد حيث نجح في قياده القلعة البيضاء لنهائي دوري أبطال أفريقيا قبل الهزيمة من الأهلي في نهائي القرن بهدف واحد مقابل هدفين.