نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوكيتينيو يشترط على باريس سان جيرمان من أجل رحيل مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع أن يكون ريال مدريد الإسباني قريبًا من التعاقد مع أحد نجوم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمح موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن الفرنسي كيليان مبابي يرفض التجديد مع باريس سان جيرمان ويخطط للإنضمام إلى ريال مدريد قبل نهاية عقده في صيف 2022.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت إقالة الألماني توماس توخيل من تدريب باريس سان جيرمان واستبداله بالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق.

وأوضح الموقع الإسباني أن بوكيتينو يعلم جيدًا موقف مبابي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وأنه مستعد للموافقة على بيع مبابي إلى ريال مدريد لكن بشرط نجاح مسئولو باريس سان جيرمان في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم هجوم توتنهام الإنجليزي ليكون بديلاً للنجم الفرنسي.

وأفاد الموقع الإسباني بأن هاري كين كان قد صرح هذا العام بأنه سيفكر في الرحيل عن توتنهام إذا لم يرى أن الفريق يتطور ويسير في الطريق الصحيح.

ونوه الموقع الإسباني أن هاري كين سبق له أن تألق تحت قيادة بوكيتينو في توتنهام ووصلا معًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 2019 الذي توج به ليفربول الإنجليزي.