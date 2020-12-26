نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دين سميث وروي هودجسون تشكيلة مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس والتي تجمع الفريقان على ملعب فيلا بارك لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

وجاءت تشكيلة أستون فيلا على النحو التالي :-

حراسة المرمى : مارتينيز.

خط الدفاع : ماني كاش ، كورتني هوس ، نيرون منغس ، ماثيو تارغيت.

خط الوسط : دوجلاس لويز ، جون ماكجين ، بيرتران تراوري ، جاك غراليش ، أنور الغازي.

خط الهجوم : أولي واتكنيز.

فيما يلعب كريستال بالاس بالأسماء الآتية :-

حراسة المرمى : باناديروز

خط الدفاع : جويل وارد ، كوياتي ، دان ، فان أنهولت.

خط الوسط : جيفري شلوب ، لوكا ميليوجيتش ، إيز.

خط الهجوم : ويلفريد زاها ، بينتيكي.