نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستقر على تعديل عقود إثنين من نجوم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا وحارس المرمى محمود عبدالرحيم جنش من أجل حسم ملف تعديل عقود الثنائي.

وعلم الفجر الرياضي أن الجلسة تأتي بعد الإتفاق بشكل مبدئي على تعديل العقود وذلك للاعبين أصحاب الخبرات وعلى رأسهم شيكا وجنش.

هذا ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نادي سموحة يوم الاثنين القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.