الرياضة

الزمالك يستقر على تعديل عقود إثنين من نجوم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا وحارس المرمى محمود عبدالرحيم جنش من أجل حسم ملف تعديل عقود الثنائي.

وعلم الفجر الرياضي أن الجلسة تأتي بعد الإتفاق بشكل مبدئي على تعديل العقود وذلك للاعبين أصحاب الخبرات وعلى رأسهم شيكا وجنش.

هذا ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نادي سموحة يوم الاثنين القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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