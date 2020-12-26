تكريم الفائزين بالمهرجان المدرسي للشطرنج بمحافظة الظاهرة

عبري من سعيد بن علي الغافري

قامت صباح امس زوينة بنت سيف المزروعية المديرة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة بتكريم الطلبة والطالبات الفائزين في المهرجان المدرسي للشطرنج بمحافظة الظاهرة والذي نظمه الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بالتعاون مع اللجنة العمانية للشطرنج ومؤسسة الزبير.

وقد حصل على المركز الأول الطالب محمد صخر شيخ ابراهيم من مدرسة أجيال الظاهرة الخاصة وحصل على المركز الثاني الطالب جراح بن فهد اليعقوبي من مدرسة خضراء عبري للتعليم الأساسي وجاء الطالب عبدالعزيز بن هلال الهنائي من مدرسة طلائع العلم للتعليم الأساسي في المركز الثالث.

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