اليوم ختام دورة مدربات حراس المرمى لكرة القدم النسائية

تختتم اليوم فعاليات دورة مدربات حراس المرمى بالمجمع الرياضي بصحار التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم لتطوير كرة القدم النسائية وضمن البرامج التي تنفذها الإدارة الفنية بالتعاون مع قسم كرة القدم النسائية بالاتحاد ويحاضر في الدورة المحاضر الدولي والآسيوي ومدير قسم التعليم والتدريب بالاتحاد هارون بن عامر البرطماني بمشاركة 29 مدربة وقد اشتملت الدورة على العديد من المحاضرات النظرية والعملية تم خلالها تطبيق عدة نماذج هامة في سلك تدريب حراس المرمى .

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