الجمعية العمومية العادية لاتحاد اليد تعتمد التقرير المالي والإداري والأنشطة المختلفة

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني لكرة اليد التقرير الاداري والمالي لأنشطة الاتحاد والحساب الختامي للسنة المنتهية 2019 جاء ذلك في اجتماع الجمعية الذي عقد بفندق المروج جرانــــد ـ الخوير في بداية الاجتماع ألقى الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية وقال منذ شهر مارس الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا كجائحة عالمية، حيث لجأ العالم إلى اتخاذ إجراءات الإغلاق وتقييد الحركة التي أدت بدورها إلى اختلال التوازن لمختلف المؤسسات وإعادة النظر بالخطط والبرامج على مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية والفنية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي والأولمبي وفي ضوء هــذه الظروف الاستثنائية سنعمل معاً بمشيئة الله وبالتعاون فيما بيننا على إعادة تنظيم الأهداف والخطط والبرامج لمواجهة هذه الظروف الصعبة لإعـادة النشاط الرياضي إلى مســاره الطبيعي تدريجياً باتجـــاه الأهــــداف المرجوة لاتخاذ خيارات استراتيجية مشتركة تشمل واقع وظروف الأندية والمنتخبات الوطنية.

بعد ذلك قام أعضاء الجمعية العمومية بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق وتقرير مجلس الادارة عن حالة الاتحاد الادارية والمالية وانشطته المختلفة عن السنة المالية المنتهية لعام 2019 ومشروع الأنشطة المختلفة لعام 2020 والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية لعام 2019 معتمدا من مدقق الحسابات واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2020 كما تم اختيار مدقق الحسابات للسنة المالية 2020 .

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