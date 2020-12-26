عمومية الأولمبية العمانية تعتمد عضويات اتحادات الجولف والدراجات الهوائية وكرة الطاولة

اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العمانية خلال اجتماعها العادي الذي عُقِدَ يوم الخميس الماضي انضمام الاتحاد العماني للجولف والاتحاد العماني للدراجات الهوائية والاتحاد العماني لكرة الطاولة لعضويتها، بعد موافقة جميع أعضاء الجمعية.وقد تم خلال الاجتماع التصديق على المحضر السابق لاجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الذي عقد بتاريخ 18 أبريل 2019م، واستعراض التقرير السنوي عن الوضع الإداري وأنشطة اللجنة عن السنة المنتهية 2019م،ومشروع الأنشطة المختلفة للعام الحالي للجنة الأولمبية العُمانية واللجان المساعدة لمجلس الإدارة وأجندة وبرامج الأكاديمية الأولمبية العُمانية.

كما تم استعراض الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية 2019، وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية الذي تم اعتمادها من قِبل أعضاء الجمعية العمومية، واعتماد تأجيل انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية ليعقد بعد أولمبياد طوكيو 2021م. وفوضت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العمانية مجلس الادارة في صياغة مسودة استراتيجية للرياضة الأولمبية٢٠٢٠-٢٠٤٠ للعرض في الاجتماع القادم.

كما فوضت الجمعية مجلس الادارة في دراسة تحديث النظام الاساسي للجنة بما يتماشى والتعديلات التي ستتم على النظام الاساسي الموحد للهيئات الرياضة.

ودعا السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية خلال الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية إلى إعداد مسودة يتم رفعها لوزارة الثقافة والرياضة والشباب لاعتمادها تهدف إلى النهوض بالرياضة في السلطنة من خلال التخطيط لمشاركات أولمبية واسعة ووضع استراتيجية رياضية جديد تتم صياغتها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة مع إعادة النظر في اللوائح والأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لخدمة مصلحة الرياضة.

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