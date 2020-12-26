أهلي سداب يتوج بدرع الوزارة والبشائر وصيفا والسويق ثالثا بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد

توج نادي أهلي سداب بلقب مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لألعاب القوى للعام 2020 بينما حل نادي البشائر وصيفا وجاء نادي السويق في المركز الثالث، وجاء اعتماد نتائج المسابقة بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العماني لألعاب القوى الأسبوع الماضي وقد شارك في مسابقة درع الوزارة الاندية التي تأهلت في المسابقات الخمس عشرة والتي أقيمت من خلال التصفيات التي تمت خلال الأشهر الماضية في محافظتي مسقط وظفار والتي شارك فيها أكثر من600 لاعب والمسابقات الخمس عشرة هي: مسابقات الجري لمسافات 100 متر و200 متر و400 متر و800 متر و1500 متر و110 أمتار حواجز و400 متر حواجز و3000 متر موانع و5000 متر و4×100 متر تتابع و4 × 400 متر تتابع وتتابع بلقاني للناشئين ومسابقات دفع الجلة ورمي القرص ورمي الرمح والوثب الثلاثي والوثب الطويل والقفز العالي، وقد شارك في هذه المسابقة أصحاب أفضل 8 أرقام متأهلة في كل مسابقة، كما شارك في المسابقة أندية أهلي سداب وقريات والسلام والسويق والمصنعة وخصب وصور والطليعة ومصيره والبشائر وصلالة والنصر والاتحاد ومرباط ونادي الوسطى.

ففي مسابقة 100 متر للعموم حل في المركز الأول بركات الحارثي من نادي السويق وجاء ثانيا يوسف الغريبي من نادي صلالة، بينما كان المركز الثالث من نصيب فاتك بيت قيسان من نادي صلالة، وفي فئة الشباب بنفس المسابقة جاء في المركز الأول حسين حاتم من صلالة بينما حل ثانيا علي البلوشي من أهلي سداب تاركا المركز الثالث لحمزة ياقوت من صلالة، وفي فئة الناشئين جاء أولا الأزور المشرفي من أهلي سداب ثم ثانيا يوسف الزعابي من السلام وثالثا لوي المحاربي أيضا من السلام.

وفي مسابقة 200 متر للعموم واصل بركات الحارثي من نادي السويق تصدره للمشهد واحتل المركز الأول، بينما حل ثانيا محمد السعدي من البشائر، ثم ثالثا عثمان البوسعيدي أيضا من البشائر، وفي نفس المسابقة لفئة الشباب جاء في المركز الأول علي البلوشي من أهلي سداب بينما جاء ثانيا حسين حاتم من صلالة ثم ثالثا عمار الشبلي من البشائر. وفي فئة الناشئين بنفس المسابقة حل أولا عبدالله الحنظلي من السلام ثم محمد الغيلاني من أهلي سداب في المركز الثالث بينما حل ثالثا سعيد المهري من النصر.

أما في مسابقة 400 متر فقط جاء في المركز الأول عثمان البوسعيدي من نادي البشائر، تاركا المركز الثاني لمحمد المبسلي من السويق، ثم ثالثا وائل الشندودي من صلالة، وفي فئة الشباب جاء عمار الشبلي من البشائر في المركز الأول ثم يحيى الرواحي من أهلي سداب ثانيا بينما جاء تركي العوض من صلالة في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين حل في المركز الأول حمزة الجابري من أهلي سداب، بينما جاء الملهم الشكيلي من السلام في المركز الثاني ثم جاء نواف اليحمدي من أهلي سداب ثالثا.

مسابقة 800 متر للعموم حل أرشد الجرادي من السويق في المركز الأول بينما حل ثانيا يوسف العمراني من البشائر، وجاء سعود السعدي من السويق ثالثا. وفي فئة الشباب فاز بالمركز الأول محمد العبودي من أهلي سداب، ثم حسان السليمي من السويق في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب أمجد السرحاني من نادي الطليعة.

1500 متر

في مسابقة 1500 متر والتي شهدت تنافسا كبيرا بين المشاركين فاز بالمركز الأول أحمد العامري من السويق تاركا المركز الثاني لموسى الهنائي من الطليعة وحل ثالثا زميله صالح السعدي أيضا من الطليعة، وفي فئة الشباب جاء محمد العبودي من أهلي سداب أولا ثم أحمد التوبي من البشائر ثانيا بينما جاء المركز الثالث من نصيب مروان الشحري من النصر، وفي فئة الناشئين فاز بالمركز الأول معاذ الجلنداني من أهلي سداب بينما حل ثانيا خالد السيابي أيضا من أهلي سداب تاركين المركز الثالث لمحمد الريامي من البشائر. وفي مسابقة 5000 متر حل عبدالله القريني من البشائر أولا ثم أحمد العامري من السويق ثانيا، بينما جاء في المركز الثالث صالح السعدي من الطليعة. وفي فئة الشباب في نفس المسابقة جاء في المركز الأول محمود الريامي من البشائر وحل ثانيا أحمد السعدي من البشائر وجاء في المركز الثالث محمد الرواحي من أهلي سداب، وفي مسابقة الناشئين حل في المركز الأول غصن الفارسي من أهلي سداب بينما جاء ثانيا غسان عبدالفتاح من السلام وكان المركز الثالث من نصيب عامر الرحبي من أهلي سداب.

أما في مسابقة 110 أمتار حواجز فقد جاء فاتك عبدالغفور من البشائر في المركز الأول بينما حل ثانيا خلفان الجابري أيضا من البشائر وجاء في المركز الثالث عمران الحارثي في المركز الثالث، وفي فئة الشباب حل أرشد الجرادي من السويق في المركز الأول بينما جاء ثانيا خلفان الجابري من البشائر وكان المركز الثالث من نصيب إبراهيم المجيني من السلام. بينما في مسابقة التتابع البلقاني فاز نادي أهلي سداب بالمركز الأول بينما جاء نادي السلام ثانيا ثم نادي صلالة في المركز الثالث.

وفي مسابقة 4×100 متر للعموم جاء السويق بالمركز الأول ثم البشائر ثانيا وتبعه صور في المركز الثالث. وفي مسابقة 4×100 متر للشباب بنفس المسابقة فقد حل صلالة أولا ثم أهلي سداب ثانيا وجاء البشائر في المركز الثالث. أما في مسابقة 4×400 متر للعموم حل أولا السويق ثم البشائر ثانيا ثم السلام ثالثا.

الجلة والرمح والوثب

فاز أحمد العبري من السويق بالمركز الأول بمسابقة رمي الجلة لفئة العموم وحل ثانيا عثمان السيابي من صلالة بينما جاء ثالثا لؤي العمري من البشائر، وفي فئة الشباب لنفس المسابقة جاء أولا أصيل السناني من أهلي سداب تاركا المركز الثاني لمهند العمراني من البشائر ثم عبدالعزيز الريامي في المركز الثالث، أما في فئة الناشئين فقد جاء في المركز الأول مبين الكندي من أهلي سداب وحل ثانيا عمار الجابري أيضا من أهلي سداب بينما حل ثالثا مهدي البوسعيدي من نادي الشباب.

وفي مسابقة الرمح للعموم حل أولا خميس القطيطي من صلالة بينما جاء بشير الحجري من البشائر ثانيا ثم في المركز الثالث حميد المحروقي من البشائر، وفي نفس المسابقة لفئة الشباب جاء أولا أصيل السناني من أهلي سداب ثم عبدالله الرزيقي ثانيا من صور وتبعه في المركز الثالث تركي رشيد من صلالة، وفي فئة الناشئين، حل في المركز الأول عبدالعزيز البطاشي من أهلي سداب وتبعه زميله في من نفس النادي عبدالله البلوشي في المركز الثاني بينما جاء ثالثا حارب الرحبي من نادي قريات.

أما في مسابقة الوثب الطويل للعموم فكان المركز الأول من نصيب سالم اليعربي من البشائر بينما جاء ثانيا سالم الرواحي أيضا من البشائر ثم ثالثا عمران الحارثي من السويق، وفي فئة الشباب جاء في المركز الأول حمزة عوض من صلالة ثم نواف الأزكى من أهلي سداب ثانيا وتبعه في المركز الثالث عبدالمعز السيابي من أهلي سداب. وفي فئة الناشئين حل أولا صهيب الحسني من أهلي سداب وتبعه زميله في نفس النادي نمير البوسعيدي في المركز الثاني أما المركز الثالث فكان من نصيب عبدالله الحنظلي من السلام.

وفي مسابقة الوثب الثلاثي لفئة العموم جاء سالم الرواحي من البشائر أولا ثم سالم اليعربي ثانيا أيضا من البشائر. أما في مسابقة القرص للعموم فقد جاء أولا لؤي العمراني من البشائر وحل ثانيا مروان الجابري من السويق أما المركز الثالث فكان من نصيب سالم المعمري من صور، وفي مسابقة القرص لفئة الشباب حل أولا عمر الجابري من أهلي سداب ثم ثانيا مهند العمراني من البشائر وفي المركز الثالث مبين الكندي من أهلي سداب.

وفي المسابقة الأخيرة لدرع الوزارة وهي مسابقة الوثب العالي، ففي فئة العموم جاء فاتك عبدالغفور من البشائر في المركز الأول بينما حل ثانيا عادل الفارسي من السويق وجاء ثالثا محمد الجحافي أيضا من السويق، وفي فئة الشباب لنفس المسابقة حل عاهد عبدالسلام من صلالة في المركز الأول بينما جاء ثانيا إبراهيم المحروقي من البشائر وحل ثالثا أنس الهديفي من البشائر، وفي فئة الناشئين جاء أولا نمير البوسعيدي من أهلي سداب ثم تبعه خميس المعولي من الشباب، بينما كان المركز الثالث من نصيب مهدي سبيت من البشائر.

الترتيب العام

وبعد ختام المنافسات، فقد جاء الترتيب النهائي للأندية لفئة العموم بحلول نادي السويق أولا ثم نادي البشائر ثانيا بينما جاء نادي صلالة ثالثا، وفي فئة الشباب حل نادي أهلي سداب في المركز الأول وجاء نادي صلالة في المركز الثاني بينما كان المركز الثالث من نصيب نادي البشائر، وفي فئة الناشئين حل أولا نادي أهلي سداب وتبعه في المركز الثاني نادي السلام أما نادي البشائر فقد جاء في المركز الثالث.

وجاء الترتيب العام لمسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لألعاب القوى لعام 2020 بفوز نادي أهلي سداب بلقب المسابقة، بينما حل نادي البشائر في المركز الثاني وجاء نادي السويق في المركز الثالث.