اليوم 5 مباريات مثيرة في الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الأولى

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

تصوير / أيمن البوسعيدي

يدخل دوري الدرجة الأولى عصر اليوم أسبوعه الثالث عبر 5 لقاءات يشتد فيها الحماس وتميزها الندية والإثارة للظفر بالعلامة الكاملة وتعويض ما فات وكسب ود الجماهير والمتابعين ، ضربة البداية ستكون عند الساعة الرابعة إلا ربع عندما يستضيف مجيس نظيره الخابورة وفي نفس التوقيت يحل عبري ضيفا ثقيلا على المضيبي والشباب على ملعبه يلاقي البشائر في الساعة الرابعة وخمسين دقيقة لحساب المجموعة الثالثة ، وتشهد المجموعة الأولى لقاء القمة بين سمائل وبوشر للتربع على الصدارة في مباراة مثيرة تدور أحداثها على ملعب سمائل في الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة وفي التوقيت ذاته أهلي سداب يلاقي صلالة بملعب سداب ويخلد مرباط للراحة ، وتستكمل الجولة غدا بـ 3 لقاءات ضمن المجموعة الثانية عندما يستضيف صور نظيره الاتفاق على ملعب مجمع صور وعلى الملعب ذاته يلتقي العروبة والطليعة ومصيرة يستضيف جعلان بمصيرة .

وشهدت نتائج مباريات الجولة الثانية تفوق بوشر على مرباط بهدف عبدالمجيد الهادي وحضر التعادل بدون أهداف بين أهلي سداب وسمائل وبين الطليعة وصور، وكذلك بين الخابورة والبشائر وبنتيجة التعادل 1-1 انتهى لقاء مجيس والمضيبي وتغلب الاتفاق على جعلان بهدف أحرزه خليل المصلحي وبنفس النتيجة فاز العروبة على مصيرة بهدف سجله المحترف ديوب وعبري على الشباب بهدف البرازيلي ايسدراس سيلفا من ركلة جزاء .

ويتمسك بوشر بصدارة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط يليه سمائل بـ 4 نقاط وأهلي سداب بنقطة وصلالة ومرباط بدون نقاط وهذا الأخير خسر مباراتين ، ويتصدر العروبة والاتفاق ترتيب فرق المجموعة الثانية بـ 6 نقاط ثم جعلان بـ 3 نقاط ونقطة للطليعة وصور ومصيرة بدون نقاط، وفي المجموعة الثالثة حصد عبري العلامة الكاملة وبات في المركز الأول بـ 6 نقاط يليه مجيس بـ 4 نقاط ثم الشباب بـ 3 نقاط ونقطة لكل من المضيبي والخابورة والبشائر .

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