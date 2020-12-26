منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يواصل برنامج إعداده بمعنويات عالية استعدادا للبطولة الآسيوية الـ17 بأيران

محمد العلوي : نطمح لتحقيق نتائج ومستوى مشرف بالبطولة واللاعبون المختارون نواة المستقبل لكرة اليد العمانية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تصوير ـ كومار

يواصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد تدريباته اليومية ضمن برنامج المرحلة الإعدادية الأولى والتي تستمر حتى 31 من الشهر الجاري بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك في اطار اعداده للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها مدينة شيراز الايرانية خلال الفترة من 20 وحتى 29 مارس عام 2021.

ويتولى تدريبات المنتخب المدرب الوطني خليل المعشري ويساعده بدر التمتمي، والتي بدأت منذ بداية الشهر الجاري بقائمة أولية تضم 30 لاعبا تم تقليصهم الى 24 لاعبا، حيث يركز الجهاز الفني في تدريبات هذا الفترة على تطبيق مجموعة من التدريبات التكتيكية وزيادة معدل اللياقة البدنية خاصة بعد توقف المسابقات المحلية في الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا والتي على إثرها تم توقيف النشاط الرياضي منذ بداية شهر مارس الماضي ولقد قسم الجهاز الفني تدريبات المنتخب على فترات صباحية ومسائية لمراعاة الظروف الخاصة لبعض اللاعبين والاستمرار بشكل افضل في زيادة الجرعات التدريبية .

برنامج إعدادي

وعن مراحل اعداد المنتخب للبطولة الآسيوية قال محمد بن سالم العلوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد المشرف العام على المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد بان برنامج اعداد منتخب الشباب يتضمن عدة مراحل بدأت منذ بداية الشهر الجاري وتستمر حتى موعد السفر الى مدينة شيراز الأيرانية، حيث كانت المرحلة الأولى في شهر ديسمبر الجاري عبارة عن تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية تم التركيز فيها على اختيار العناصر المجيدة التي سوف تنتقل الى مرحلة الاعداد الثانية التي سوف تبدأ في شهر يناير القادم لمدة شهر كامل سيخوض خلالها المنتخب عدة مباريات ودية مع اندية محافظة مسقط سيتم تحديد موعدها لاحقا أما المرحلة الثالث ستكون في شهر فبراير المقبل وتتضمن معسكرا في محافظة البريمي يخوض فيها مباريات ودية مع المنتخب الاماراتي للشباب وبعض الأندية الاماراتية أما المرحلة الرابعة والاخيرة تتضمن معسكرا خارجيا قبل الدخول في غمار منافسات البطولة.

طموح كبير

واضاف محمد العلوي لقد تم التخطيط منذ فترة طويلة بان تكون هذه المجموعة الشابة من اللاعبين نواة المستقبل لكرة اليد العمانية بحكم وجود لاعبين ذوي إمكانيات ومهارات بدنية وفنية كبيرة سيكون لها مستقبل افضل للعبة مؤكدا بان رؤية مجلس إدارة الاتحاد تنصب حاليا بأن يكون هذا المنتخب الرافد الأساسي للمنتخب الأول وعودته للمنافسة في المستقبل القريب خاصة وان هذه العناصر خاضت عدة تجارب، حيث تولي المدرب خليل المعشري تدريبها منذ 2017 وخاضت مجموعة من المعسكرات والبطولات منها البطولة الدولية الودية في دولة قطر والبطولة العربية في المملكة العربية السعودية وتمكن عدد كبير من هذه المجموعة المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب في صلالة وأيضا المشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين في الأردن، حيث لدينا طموح كبير في تحقيق مستوى ونتائج مشرفة في البطولة الآسيوية القادمة ونعمل بكل جد على الحصول على مستوى راقي ونتيجة أفضل من المركز الثامن الذي تم تحقيقه في البطولة الأخيرة في صلالة بعد الخسارة في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن بالضربات الترجيحية أمام المنتخب القطري وكلنا امل وطموح كبير بان يحقق المنتخب هذا الهدف المنشود في ظل الاهتمام والحرص الكبير الذي يوليه الاتحاد في توفير كافة الامكانيات التي يحتاجها المنتخب لتسهيل مهمته في البطولة الآسيوية .

قائمة المنتخب

ويتواجد حاليا في المنتخب 24 لاعبا وهم : حسن بن انور البلوشي ومحمد بن رشيد البلوشي والوليد بن خالد الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي وطلال بن غانم العمراني وعبدالرحمن بن نجيب المعشري وعبدالله بن اسماعيل البلوشي وسعد بن سالم الغساني وحمد بن محمد البلوشي وخالد بن علي الجابري وامير بن موسي البلوشي وسيف بن ناصر المعمري ومحمد بن عبدالمجيد البلوشي ويوسف بن يعقوب القاسمي وبشار بن يعقوب الهنائي ونواف بن خالد الحسني ومحمد بن سالم البطاشي وحمد بن حمود الحسني وبشار بن عبدالله الحارثي وسعود بن نصر الحسني وعمر بن ناصر الدغيشي وسليمان بن دريب الخلاسي وخميس بن محمد الحنظلي وعبدالله بن عماد التيسيري.