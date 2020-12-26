استعدادا للمشاركة في دورتي الألعاب الخليجية والآسيوية

حدد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية الثاني من يناير المقبل موعدا للدخول في المعسكر التدريبي الداخلي الأول الذي سيقام بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك في اطار برنامج اعداده للمشاركات القادمة ومنها دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقرر اقامتها في الكويت شهر مارس القادم ودورة الألعاب الآسيوية بالصين شهر ابريل القادم .

ويعد هذا أول تجمع لمنتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية عقب المشاركة الأخيرة في دورة الألعاب الشاطئية العالمية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة شهر اكتوبر عام 2019 وقبلها كانت المشاركة في البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية المؤهلة لكأس العالم بأيطاليا 2020 والتي من خلالها حصل المنتخب على المركز الثاني في البطولة والتأهل لكأس العالم بأيطاليا والتي تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا ولم يتحدد بعد موعد اقامتها .

وقد اختار الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني حمود الحسني ومساعده جابر البلوشي 14 لاعبا في القائمة الأولية وهي حسين الجابري واشرف الحديدي وسعيد الحسني و مهند الرزيقي ومهدي السليماني ” مسقط ” ونوح البوسعيدي وعبدالحكيم السيابي واسامة الكاسبي “نادي عمان “نادي عمان ” وحذيفة السيابي “اهلي سداب ” ” وياسر الحارثي ” السيب ” ” وحمود المعمري ” مجيس “واحمد الغيلاني ومازن الجامعي “العروبة ” واسعد الحسني “محترف نادي الهدي ” ويتكون باقي الجهاز الفني لمنتخبنا من طالب بن أفندي البلوشي مدير المنتخب و حسام دين العادلي اخصائي العلاج الطبيعي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية يدخل معسكرا داخليا يناير المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.