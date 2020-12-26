وأنهى الشباب الشوط الأول متقدما على الباطن بهدف نظيف سجله فابيو مارتينيز في الدقيقة 18، من عمر المباراة.
وتمكن نواف العابد من تسجيل الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 48، قبل أن يسحل فابيو أبرو هداف تقليص الفارق للباطن في الدقيقة 70.
وسجل هدف قتل المباراة في الدقيقة 78 عن طريق كريستيان جوانكا، لينتهي اللقاء بفوز الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى النقطة 18 محتلا بذلك المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 11، في المركز العاشر.
يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشباب يهزم الباطن بثلاثية في الدوري السعودي.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.