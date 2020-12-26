استعدادا لمواجهة سموحة.. برنامج تأهيلي للاعبي الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبورجيلة. ركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالى باتشيكو علي بعض الأمور التأهيلية والبدنية الخاصة، لرفع معدل اللياقة لدى الجميع، استعدادا للقاء القادم . ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

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