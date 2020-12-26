التعادل يحسم مواجهة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد 2-2 في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق ليستر سيتي مع منافسه مانشستر يونايتد بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب ووكرز "معقل الذئاب" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
تقدم فريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 23 من عمر اللقاء عن طريق ماركوس راشفورد وتعادل ليستر سيتي في الدقيقة 31 عن طريق هيرفي بارنيس .
وفي الشوط الثاني تقدم فريق مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 80 قبل ان يتعاد ليستر سيتي بالهدف الثاني بقدم فاردي في الدقيقة 85 .
وجاء تشكيل ليستر سيتي على النحو التالي:
حراسة المرمي: شمايكل
الدفاع: كاستاني - إيفانز - فوفانا - جاستين
الوسط: تيليمانس - نديدي - بارنيس - ماديسون - ألبرايتون
الهجوم: فاردي
ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، محققا الفوز في 9 مباريات وخسر خمس لقاءات وتعادل في مباراة واحدة .
تشكيل مانشستر يونايتد
حراسة المرمي: دي خيا
الدفاع: شو - ماجواير - ليندلوف - بايلي
الوسط: فريد - مكتوميناي- فرنانديز
الهجوم: راشفورد - مارسيال - جيمس
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات وثلاث تعادلات وخسر ثلاث مباريات.
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