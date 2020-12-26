خاص .. فرانس فوتبول تحسم جدل رحيل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

حسم جيلارد باتريك الصحفي الفرنسي بمجلة فرانس فوتبول الجدل حول رحيل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى باريس سان جيرمان في الصيف القادم.

وقال جيلارد في تصريحات خاصة لصدى البلد : "باريس سان جيرمان لا يفاوض محمد صلاح حتى الآن ، وكل ما أُشيع حول الأمر كذب ".

وتابع : " نادي باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع كريستيان إيريكسن لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي وليس محمد صلاح ". وأختتم : " بالتأكيد محمد صلاح نجم كبير لكن لا يوجد مفاوضات بينه وبين باريس سان جيرمان في الوقت الحالي".



وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع النجم المصري مع محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة.



وأفادت التقارير ان محمد صلاح اقترب من الرحيل عن فريق الريدز بسبب عدم سعادته في الوقت الحالي حسبما قال الفرعون المصري في حوار عبر جريدة أس الاسبانية.

ويذكر أن محمد صلاح سوف ينتهي تعاقده مع نادي ليفربول الإنجليزي صيف 2023 وتبقى كل الإحتمالات واردة حول رحيله.

ونجح محمد صلاح في الحصول مع نادي ليفربول على بطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عام عن النادي.

كما حصل على هداف الدوري الإنجليزي لموسمين على التوالي ، كما حصل على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.