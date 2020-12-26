الانتاج الحربي يسجل الهدف الأول في مرمى المقاولون العرب

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه المقاولون العرب، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد "الأهلي" السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمد عبد المجيد لاعب الانتاج الحربي الهدف في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعد عرضية شبراوي الذي اقتنصها عبد المجيد في مرمى ابو السعود حارس المقاولون العرب.