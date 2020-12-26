حماس وقوة في التمرين .. تقسيمة قوية بين لاعبي الزمالك استعدادا لسموحة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تقسيمة قوية علي هامش المران الذي أقيم علي ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وجاءت التقسيمة في جزء من الملعب، تم خلالها التركيز على بعض الجمل التكتيكية الخاصة.
وظهر الحماس والقوة بين اللاعبين، والاستعداد للقاء القادم.
وحرص باتشيكو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام ، علي توجية تعليمات خاصة للاعبين خلال التقسيمة وتصحيح بعض الامور الفنية.
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