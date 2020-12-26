الدوري السعودي.. فيتوريا يعلن تشكيل النصر لمواجهة ضمك

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الأساسي لمواجهة ضمك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي: حراسة المرمى : براد جونز. خد الدفاع: عبد الرحمن العبيد - مادو - مايكون - سلطان الغنام. خط الوسط: علي الحسن - بيتروس - خالد الغنام - أمرابط. خط الهجوم: مارتينيز - البريكان. ويسعى النصر بقيادة مدربه روي فيتوريا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي في مسابقة الدوري. ويحتل النصر المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الـ 16 والأخير. يذكر أن مباريات الدوري السعودي، تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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