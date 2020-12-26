نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابشواى يخطف فوزا على اهناسيا بهدف نظيف بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ابشواى فى تحقيق فوز خارج أرضه على مضيفه اهناسيا الرياضى بهدف نظيف وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب اهناسيا بالجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

اهناسيا بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال بدء المباراة بتشكيل مكون من احمد عصام ومصطفى رجب وأحمد عصام فاروق وراضى مسموع وحازم ناصر وأحمد كارم وحسام حسن وعبد الله عثمان ومحمد سيد واسلام طلب وعبد الرحمن صابر .



فيما بدء ابشواى بقيادة مديره الفنى احمد مصطفى المباراة بتشكيل مكون من حمادة فتحى ومحمد رفعت ومحمد ممدوح وفوزى صلاح ومحمد ممدوح علوانى وأحمد سيد وعيد رجب ومحمد صبري ومحمود عبد الحميد ومحمد حلمى ومحمد صوفى .

وجاء هدف ابشواى بالدقيقة 35 بالشوط الاول عن طريق محمد صوفى مهاجم الفريق بعد نجاحه فى استخلاص الكرة بمنطقة الجزاء وتسديد المرة بالزاوية اليسرى لحارس مرمى اهناسيا .



وخلال المباراة أجرى اهناسيا تغييرات بنزول كلا من عبد الله محمد ومحمود رزق ومحمود اسماعيل وأحمد مسعود وأحمد سيد بدلا من احمد كارم وعبد الرحمن صابر واسلام طلب ومحمد سيد وحازم ناصر .



فيما أجرى ابشواى تغييرات بنزول كلا من ايمن السيد وياسين محمد وعلى يحي بدلا من احمد سيد ومحمد حلمى ومحمود عبد الحميد .



وحصل عيد رجب وحازم ناصر لاعبي اهناسيا على الكارت الاصفر بجانب محمد ممدوح ومحمود عبد الحميد لاعبي ابشواى .



كما حصل عمرو عبد العال المدير الفنى لاهناسيا على الكارت الاصفر .



وأدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة مصطفى ابراهيم الشهدى وعاونه تامر رشاد وأحمد مصطفى اسماعيل وسيد عطا مراقب حكام ومحمد سيد على مراقب مسابقات .



ليرتفع رصيد ابشواى عند 9 نقاط فيما توقف رصيد اهناسيا عند 4 نقاط .