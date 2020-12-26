نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كين يسهل انضمام نجم إنتر ميلان إلى توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق أصبح قريبًا من تولي تدريب باريس سان جيرمان.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن باريس سان جيرمان أعلن عن إقالة الألماني توماس توخيل من تدريب الفريق في حين أكدت بعض التقارير الصحفية اقتراب بوكيتينو من خلافة توخيل في منصبه.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن بوكيتينو بدأ في تجهيز قائمة باللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم لفريقه الجديد، حيث جاء على رأسهم هاري كين نجم هجوم توتنهام.

وأكد الموقع الإيطالي أن توتنهام لن يتخلي عن هاري كين بأقل من 120 مليون يورو وهذا المبلغ لن يمثل يمثل عقبة أمام باريس سان جيرمان.

وألمح الموقع الإيطالي أن البديل الذي يضع البرتغالي جوزيه مورينيو عينه عليه في حالة رحيل هاري كين هو البلجيكي روميلو لوكاكو نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن العامل المادي لن يمثل أزمة وقتها أمام توتنهام الذي لو تمكن من بيع هاري كين بهذا الرقم فإنه يستطيع التعاقد مع لوكاكو إذا أراد نجم الهجوم البلجيكي ذلك.