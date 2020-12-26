متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

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أحمد جودة - القاهرة -

حصل مسؤولو النادي الأهلي على توقيع النجم الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الجونة، تمهيدا لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

توقيع والتر بواليا لصالح الأهلي

ووقع بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الجونة، على عقود الإنضمام لصالح الأهلي لمدة 3 مواسم بعد حسم كافة الأمور معه ومع سفيان سلطاني وكيله.

من جانبه أوضح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي الأخير يحاولن إيجاد عرض لرحيل المهاجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا في الميركاتو الشتوي المقبل، لضم والتا بواليا بديلا.

ويملك الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في قائمة خمسة لاعبين أجانب هم، ( بدر بانون - آليو ديانج - جونيور أجايي - علي معلول - جيرالدو دا كوستا).

وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الإتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.